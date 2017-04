Notorious : 5 choses à savoir sur Piper Perabo !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Mercredi soir, vous avez pu découvrir la toute nouvelle série de TF1, Notorious ! Le premier rôle est tenu par la jolie Piper Perabo. MYTF1 vous propose d’en savoir un peu plus sur l’actrice !

Dans la série, Piper Perabo interprète la fameuse Julia George, une productrice ambitieuse prête à tout pour maintenir les audiences de son journal télévisé, en tête des programmes aux Etats-Unis ! Si son visage vous est peut-être familier, MYTF1 vous dévoile 5 choses savoir sur la jeune femme !





Un mélange de cultures

La jolie blonde aux yeux couleur noisette est née à Dallas, d’une mère norvégienne et d’un père ayant du sang allemand, irlandais et britannique ! Un mélange qui a donné un résultat plus que réussi, puisque Piper Perabo est une vraie bombe atomique.



Coyote Girls, la révélation

C’est en l’an 2000 que Piper Perabo accède à la notoriété grâce à son rôle dans le mythique film Coyote Girls ! Elle interprète le personnage principal Violet Sanford, une jeune fille de 21 ans qui rêve de gloire et de paillettes, prête à tout pour réussir.

Covert Affairs

En 2010, Piper Perabo fait son grand retour sur le petit écran dans la série Covert Affairs. Elle joue le rôle d’ Annie Walker, une jeune stagiaire de la CIA. La série va connaître un véritable succès durant 5 saisons.



Son compagnon est un bourreau des cœurs !

Le 26 juillet 2014, Piper Perabo dit oui à Stephen Kay, un réalisateur rencontré sur le tournage de Covert Affairs. Mais avant de convoler avec a jolie blonde, Stephen Kay a été le compagnon de deux Desperate Housewives : Teri Hatcher et Eva Longoria !



Reporter en Grèce

En parallèle de sa carrière d’actrice, Piper Perabo est très engagée dans l’humanitaire. L’année dernière elle est partie en Grèce tourner un reportage sur les réfugiés syriens, pour l'International Rescue Committee, une ONG internationale qui vient notamment en aide aux populations déplacées.







Retrouvez Notorious mercredi dès 00h20 sur TF1 !