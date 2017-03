Qui est Piper Perabo, l’héroïne de la série ?

Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

La série Notorious débarque le mercredi 12 avril à 00:25 sur TF1. Porté par Piper Perabo et Daniel Sunjata, le show retrace l’histoire d’un producteur de télévision et d’un avocat reconnu.

Révélée dans le téléfilm Coyote Ugly, Piper Perabo revient sur le petit écran - et ce dès le 12 avril à 00:25 sur TF1 - après plusieurs années d’absence. La carrière de l’actrice n’a pas toujours été au plus haut, mais grâce à cette série créée par Josh Berman et Allie Hagan, l’actrice compte bien prendre sa revanche. Les téléspectateurs ont pu l’apercevoir dans Treize à la douzaine dans le rôle de Nora Baker, dans A la recherche de l’homme parfait ou encore dans Le Chihuahua de Beverly Hills. Piper Perabo, âgée aujourd’hui de 40 ans, a connu un succès notable suite à son rôle de Violet Sanford dans Coyote Girls/Ugly. Mais depuis 2012, l’actrice n’a jamais fait de réapparition au cinéma.

Depuis 2016, on retrouve pourtant l’actrice dans Notorious. Elle y incarne le rôle de Julia George, une productrice ambitieuse en charge du journal télévisé d’une grande chaîne. Elle sera confrontée à un dilemme de taille afin de faire grimper les audiences de l’émission : faire appel à un avocat renommé, Jake Gregorian joué par Daniel Sunjata (vu notamment dans les séries Grey’s Anatomy et Graceland).

Piper Perabo est entourée d’autres acteurs connus du petit écran : Ryan Guzman, le beau gosse de Step Up : All In, Kevin Zegers plus connu pour son personnage de Damien Dalgaard dans Gossip Girl et J. August Richards vu dans Arrow et Grey’s Anatomy.

