La série inédite Notorious débarque ce soir sur TF1 !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Notorious, une nouvelle série qui risque de vous rendre accro ! L’univers audiovisuel n’aura plus aucun secret pour vous… La série met en scène Julia George, une productrice ambitieuse prête à tout pour maintenir les audiences de son journal télévisé, en tête des programmes aux Etats-Unis. Pour ce faire, la jeune femme n’hésitera pas à mêler amitié et travail ! Elle ne se gênera pas d’ailleurs à se servir de son meilleur ami Jake Gregorian, un célèbre avocat. Entre justice, scandales, manipulations et médias, Notorious vous invite dans les coulisses d’une émission de télévision !





Côté casting, Josh Berman n’a pas fait les choses à moitié ! Dans la peau de Julia George, on retrouve la charismatique Piper Perabo révélée dans Coyote Girls. Son meilleur ami Jake Gregorian est joué par Daniel Sunjata que l’on a pu voir au cinéma dans Le Diable s’habille en Prada et The Dark Knight Rises ,mais aussi dans la série télévisée Graceland. A deux ils forment un duo fusionnel et manipulateur ! Ce soir à 00h25 découvrez le premier épisode L’envers du décor. Ici vous ferez connaissance avec la fameuse Julia George,productrice de l’émission à succès Louise Herrick Live, du nom de sa présentatrice vedette, Louise Herrick, sur la chaîne WCN. L’invité de l’émission, est l’ avocat et ami de Julia, le fameux Jake Gregorian, venu débattre de lois sur les paparazzi. découvrez ensuite l'épisode Sauver les apparences suivi d 'Icône ou prédateur.







Rendez-vous ce soir sur TF1 pour votre nouvelle série Notorious !