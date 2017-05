Notorious - Saison 01 Episode 10 - Prisonnière du desert  

Julia, qui a été enlevée par les hommes d’El Toro, est présentée au narcotrafiquant. Celui-ci est étonné et déçu de ne pas avoir affaire à Louise et il fait abattre l’homme qui a organisé l’enlèvement et qui s’est trompé de personne. Louise découvre que son amie a été enlevée et s’entretient avec un agent fédéral mexicain. Elle s’aperçoit qu’il était déjà présent dans le bar la veille et craint que ce ne soit la raison du kidnapping de Julia.