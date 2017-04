Notorious - Saison 01 Episode 04 - Confession en direct  

Oscar est interviewé de la prison du comté de Los Angeles, à la demande de Jake. Il clame son innocence et charge Levi Young, l'accusant d'être un traitre et d'avoir voulu l'écarter de leur société. Une dépêche tombe pendant l'interview : le corps de Jason Moore, un jeune footballeur de l'équipe universitaire des Falcon de Californie, vient d'être retrouvé sans vie, après avoir été battu à mort, semble t-il. Un site internet nommé "Dis- moi un secret" accuse Dax Edwards, un jeune homme solitaire et ami de la victime, d'être le meurtrier. Cette allégation est relayée par le coach de Jason.