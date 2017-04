Notorious - Saison 01 Episode 07 - Course contre la montre  

Jake passe devant le juge après avoir été arrêté près du box où la police a retrouvé l’arme utilisée pour tuer Sarah. Le montant de la caution est fixé à dix millions de dollars. Bradley la règle en mettant en garantie le cabinet et en vidant son épargne retraite. Jake est également contraint de porter un bracelet électronique qui l’oblige à ne pas quitter le comté de Los Angeles. De retour au cabinet, Jake se remet à enquêter avec ses collaborateurs. Ne pouvant pas rentrer chez lui à cause des journalistes qui le traquent, il s’installe chez Julia. Le procureur passe un accord d’exclusivité avec Julia au cours d’un dîner en tête-à-tête. Il lui propose que son expert psychiatre vienne parler de Sarah et de Jake dès le lendemain dans LHL. Ella réussit à retrouver Axel Knox, le faussaire de passeports qui en avait vendu un à Sarah Keaton. Celui-ci raconte à Bradley que Sarah était au téléphone quand elle est venue le voir et qu’elle a mentionné un certain Brian.