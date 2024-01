NOTRE DAME - Episode 5 : le monstre d'acier

Au moment de l’incendie, la flèche de Notre-Dame de Paris était en restauration. Un échafaudage extérieur permettait de répondre à un objectif de sécurité afin d’effectuer un travail en hauteur. Ce monstre d’acier a résisté à la chute de la flèche, mais certaines de ses pièces placées au plus près du brasier ont été déformées et soudées par les flammes. Les risques qu’il fait peser sur toute la cathédrale sont innombrables : s’il venait à s’effondrer, il emporterait avec lui toute la croisée qu’il enserre dans ses griffes de métal. La cathédrale ne peut donc être sécurisée tant que l’échafaudage la surplombe. Son démontage est une priorité pour les compagnons, mais il doit être préparé avec minutie et beaucoup de prudence.