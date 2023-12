Aux origines du réchauffement climatique

Partout dans le monde, les relevés météo s'affolent et des records sont battus. L’année 2023 s’annonce comme la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. Pour comprendre concrètement ce qui réchauffe notre planète, il faut regarder dans notre atmosphère. Avec les gaz qui la composent, elle agit comme une couverture qui conserve à l'intérieur une partie de la chaleur que nous envoie le soleil. C’est ce qu'on appelle l’effet de serre, très utile cependant : sans cette couette naturelle protectrice, il ferait beaucoup trop froid sur Terre et la vie serait impossible. Le problème, ce sont les activités humaines qui émettent beaucoup trop de gaz comme le CO2 ou le méthane. Ils s’accumulent dans l'atmosphère, ce qui piège trop de chaleur, et c'est pour cela qu’il fait plus chaud. On voit très bien d'ailleurs le lien entre les deux courbes sur les images. Depuis 100 ans, les émissions mondiales de CO2 ne cessent d’augmenter et en parallèle, la température moyenne du monde augmente beaucoup trop vite. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Khezzar, C. Aragona, E. Chambeyron