Notre Planète - Énergie : quelles solutions pour demain ?

Notre consommation d'énergie est aujourd'hui assurée à 60% par des énergies fossiles. Pour limiter le réchauffement climatique à deux degrés de plus d'ici 2100, ce secteur a un rôle clé à jouer et pour y arriver, il existe des solutions : les énergies renouvelables, c'est -à -dire des énergies qui se régénèrent perpétuellement. L'eau, par exemple, assure 16% de nos besoins. Mais avec plus de 2 300 installations hydrauliques, nous sommes pratiquement déjà à notre capacité maximale. Les éoliennes se sont multipliées ces dernières années en France. Un parc avec treize éoliennes permet d'alimenter l'équivalent d'une ville comme Cahors.