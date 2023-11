Notre Planète - Guyane : ils sont les anges gardiens des tortues

Quelque part au large, les tortues vertes attendent leur heure. Elles viennent pondre chaque nuit sur la plage d'Awala-Yalimapo à marée haute. Pour espérer les observer sans les effrayer, il y a des consignes à suivre, données par les membres du réseau tortues marine de Guyane. Une tortue prépare son nid et une heure plus tard, la pente s’achève, elle rebouche son nid et rentre chez elle dans la mer. Dans ces nids, la place des œufs déterminera le sexe. Au fond, plus au frais, les mâles, et plus au chaud près de la surface, les femelles. Les tortillons verront le jour deux mois plus tard. Mais combien d'entre eux atteindront l'âge adulte ? Le taux de survie n'est que de un sur 10 000 œufs. Les animateurs environnement sensibilisent le public pour protéger les tortues. Leur principale menace est le bateau d’un pêcheur clandestin. Des captures accidentelles qui font chuter les pentes, passées de 5 000 par an il y a dix ans, à 2 000 l’an dernier. Chaque matin, le recensement est fait par les gardes de la réserve naturelle. TF1 | Reportage E. Lefèvre, P. Véron, F. Jolfre