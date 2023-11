Notre Planète - La Norvège : championne de la voiture électrique

Comment la Norvège est-elle devenue la championne du monde des véhicules électriques ? Pour le comprendre, nous avons fait appel à Matthieu. Ce Français, à Oslo depuis une quinzaine d'années, a troqué son ancienne voiture à essence, contre ce modèle moins polluant. Mais l'investissement est important, 60 000 euros, malgré les aides généreuses de l'Etat. Un coup de pouce important à l'achat de 15 000 euros en moins, mais également de nombreux avantages au quotidien. En Norvège, 80% des voitures neuves sont désormais électriques, alors que le reste de l'Europe est à peine à 10%. La France fait un petit peu mieux avec 13% de nouvelles immatriculations en électrique l'an dernier. Mais on est tout de même bien loin de la performance norvégienne. L'un des secrets de ce succès, c'est aussi la possibilité de recharger très facilement sa voiture. Rien qu'à Oslo, on compte plus de 3 000 bornes de recharges. C'est cinq fois plus qu'à Paris. La Norvège reste en avance sur son temps. Certains taxis n'ont plus besoin de câbles pour recharger leurs batteries. Ils s'avancent simplement sur cette plaque bleue, il s'agit d'une borne de recharge rapide par induction. Grâce à un champ électromagnétique, le courant est transféré en seulement 30 minutes. TF1 | Reportage J. Roux, A. Pocry