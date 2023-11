Notre Planète - Microplastiques : ils sont partout

Et si l'on vous disait que chaque jour, vous avalez du plastique, des morceaux microscopiques ? Mais à cause d'eux, selon une étude parue il y a peu, nous consommons l'équivalent dé d'une carte bancaire, jusqu'à 5g de plastique chaque semaine. Comment est-ce possible ? Et quels sont les risques ? Évaluer la sécurité sanitaire de ce que nous mangeons, c'est le travail de Guillaume Duflos. Son objectif, ce jour-là, est de savoir si des moules ramassées sur la plage contiennent du plastique. Le biochimiste les transforme en une sorte de jus et va en extraire des morceaux invisibles à l'œil nu.