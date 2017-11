Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

C'est à vous d'élire la chanson francophone de l'année

Ce soir, vous allez devoir travailler ! Aux NRJ Music Awards, c'est vous et vous seuls qui récompensez les stars de la chanson. Les téléspectateurs ont eu la lourde tâche de voter pour leurs artistes préférés et vont devoir élire la chanson francophone de l'année parmi les titres d'Amir, Keen'v, Lartiste, Louane, Soprano et Vianney pendant la cérémonie. On compte sur vous pour voter dès ce soir soit par SMS au 72 500 (0,99€ + prix SMS) soit par téléphone au 39 80 (Service 0,99€/appel + prix appel).



Un parterre de stars pour remettre les trophées

Au cours la soirée, des trophées seront remis aux meilleurs artistes dans différentes catégories. Et ce, par un parterre de stars dont Philippe Lacheau, Marilou Berry, Patrick Timsit et Richard Anconina mais aussi les youtubeuses Natoo et Emma Cakecup. Des personnalités emblématiques de TF1 – comme Ingrid Chauvin (Demain nous appartient), Fauve Hautot et Vincent Cerutti – seront également sur la Croisette de même que Jean-Paul Gaultier, Pamela Anderson et Ahmed Sylla.



Un participant de Danse avec les stars se cache parmi les nommés

Il s’agit de… Lenni-Kim ! Le chanteur a été révélé dans The Voice Kids avant de participer à Danse avec les stars avec la jolie Marie Denigot. Si le Québécois a fait ses preuves sur le parquet de TF1 en décrochant le premier 10 de la saison lors du dernier prime, il est nommé dans la catégorie Révélation Francophone de l’Année aux côtés de Lisandro Cuxi (le gagnant de The Voice 6), Lartiste, Léa Paci et Tibz.



Les stars françaises sont mises à l’honneur

Pour cette nouvelle édition des NRJ Music Awards, bon nombre d’artistes français fouleront la scène du Palais des Festivals. Indochine, David Guetta, Louane, Amir, Calogero, Julien Doré, Vianney, Soprano, M. Pokora ou encore Mc Solaar qui fait son grand retour musical seront tous de la partie. Ça promet d’être une soirée riche en émotions !



Des artistes internationaux attendus sur scène

Cette année, les stars internationales se sont données rendez-vous sur la Croisette. Sam Smith, Ed Sheeran, The Weeknd, Charlie Puth ou encore Adam Clayton et Bono du groupe U2… Ils monteront tous sur scène pour interpréter leurs tubes. Rendez-vous donc ce samedi 4 novembre à 21 heures sur TF1 et MYTF1 pour suivre la cérémonie en direct !