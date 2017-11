Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Le titre tant convoité de Chanson Francophone de l’Année a été remporté par Amir pour son tube On dirait. Cette année encore, le public avait toute la soirée pour départager les six artistes en lice. Six chanteurs français qui ont chacun un style bien à eux et qu’il a été compliqué de départager après leurs passages sur scène en direct pour défendre leurs titres. Mais entre Amir (On dirait), Keen’V (Elle A), Lartiste (Chocolat), Louane (On était beau), Soprano (Roule) et Vianney (Je m’en vais), c’est finalement Amir qui a remporté le plus de votes.

Amir remporte ce titre pour la seconde année consécutive. Le jeune homme, qui a mis sa carrière de dentiste entre parenthèse depuis son passage dans l'émission The Voice avait brillé avec son titre J'ai cherché. Il avait ainsi marqué les NRJ Music Awards 2016 en remportant le prix.

Le jeune homme s'est montré particulièrement ému par cette récompense. Il était accompagné de son épouse et lui est tombé dans les bras. Amir a tenu à remercier le public et les téléspectateurs qui se sont mobilisés pour lui. "La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de remercier le public. Le public c'est la force, le moteur, c'est notre oxygène. On a tous un ange".

Amir a rechanté son titre en direct pour clôturer cette 19ème édition des NRJ Music Awards.