Il n’y a pas que les filles de Johnny Hallyday qui sont fans d’Amir. La preuve, l’artiste a de nouveau reçu un beau trophée lors de la 19e cérémonie des NRJ Music Awards ! Amir a été sacré grand gagnant de la Chanson Francophone de l’année avec son titre On dirait. L’année passée, l’ancien candidat de The Voice avait été récompensé de la même manière pour son titre J’ai Cherché.



Amir, qui entretient une relation fusionnelle avec son public n’a pas caché sa reconnaissance. "C'est un bonheur incroyable. Le symbole de ma relation avec mon public qui répond toujours présent. Je suis reconnaissant, mais je veux garder la même faim que le premier jour." a-t-il confié à nos confrères du Parisien, avant d’ajouter : "La vie m'a choyé. Déjà, l'année dernière, quand j'ai reçu le prix pour J'ai cherché, c'était la cerise sur le gâteau !"



Le chanteur a mis sa carrière de dentiste de côté afin de vivre son rêve : celui d’être chanteur. Aujourd’hui, Amir ne regrette rien et enchaîne les succès. D’ailleurs, il vient tout juste de sortir son deuxième album baptisé Addictions. Un opus qui parle principalement d’amour. "J'ai comme un lien de couple avec les gens qui me suivent, il faut savoir se réinventer, apporter de l'attention, de la reconnaissance (…) Et l'album parle beaucoup d'amour. Pour moi, il ne faut pas être torturé pour être inspiré, mais avoir juste des choses à dire." a-t-il déclaré.





Après avoir été récompensé, Amir a enflammé la scène des NRJ Music Awards 2017 :