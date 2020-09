Artiste Féminine Francophone de l'année - Pré-nominations - NRJ Music Awards 2012

Six artistes sont en lice pour la catégorie Artiste Féminine Francophone de l'année, les nommées sont : Joyce Jonathan, Nolwen Leroy, Vanessa Paradis, Shy'm, Elisa Tovati, Zaz.

Du 21 novembre au 4 décembre, une 1ère phase de votes est proposée sur les sites de NRJ.fr et MYTF1.fr. Six artistes sont nommées et soumis au vote des internautes qui devront en sélectionner quatre, dans chaque catégorie.



Cette année encore, c'est vous qui décidez !





Sont pré-nominées dans la catégorie "Artiste Féminine Francophone de l'année" pour les NRJ Music Awards 2012 :