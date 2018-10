Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Tic tac tic tac. La cérémonie tant attendue des NRJ MUSIC AWARDS approche. TF1 vous donne rendez-vous samedi 10 novembre à 21 heures. En attendant, découvrez d'ores et déjà les nommées dans les catégories "artiste féminine francophone" et "artiste internationale de l'année".

Samedi 10 novembre à 21 heures, TF1 vous donne rendez-vous pour la grande cérémonie des NRJ Music Awards animée en direct par Nikos Aliagas et organisée au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L'occasion pour le public et les téléspectateurs d'assister à un show unique avec la présence de plusieurs artistes francophones mais aussi internationaux. Un rendez-vous musical exceptionnel à ne pas rater !





Pour cette 20ème édition, VOUS êtes une fois de plus maître du destin des artistes nommés. Les règles restent inchangées : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, sur nrj.fr et mytf1.fr, qu’une seule fois par jour jusqu’à la veille de la cérémonie, soit vendredi 9 novembre 2018 à 14h.





Pour rappel, l'année dernière, Louane avait remporté le prix de "l'artiste féminine francophone" des mains de Richard Anconina et Patrick Timsit. Sera-t-elle une nouvelle fois sacrée ? Selena Gomez avait quant à elle gagné la première place dans la catégorie "artiste féminine internationale". Aura-t-elle la chance de remporter une nouvelle fois ce prix ? Réponse le 10 novembre !





Découvrez sans plus attendre la liste des nommées dans les catégories "artiste féminine francophone de l'année" et "artiste internationale de l'année".





Artiste Féminine Francophone de l'année

1. Christine and the Queens

2. Jenifer

3. Jain

4. Louane

5. Vitaa

6. Zazie





Artiste Féminine Internationale de l’année

1. Beyoncé

2. Selena Gomez

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. P!nk

6. Sia