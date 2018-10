Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Les NRJ Music Awards débarquent le 10 novembre sur TF1. En attendant, découvrez les nommés dans les catégories "Artiste masculin francophone et international" de l'année.

C’est un événement très attendu. TF1 vous donne rendez-vous pour une soirée exceptionnelle. La 20ème édition des NRJ Music Awards se déroulera le 10 novembre prochain en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Présentée par Nikos Aliagas, l'émission s'annonce riche en surprises et en rebondissements. Au programme : des artistes de renoms et des révélations.

Comme les éditions précédentes, on conserve le même mécanisme de vote. Il sera possible de voter dans la même catégorie une fois par jour. Une nouveauté toutefois cette année. La date de fin aura lieu la veille de la cérémonie soir le vendredi 9 novembre. Dès à présent et jusqu’au 9 novembre à 14h, vous pouvez donc voter pour vos artistes/titres préférés, sur nrj.fret mytf1.frune fois par jour dans chaque catégorie, parmi les nommés préalablement choisis.





Découvrez sans plus attendre la liste des nommés dans les catégories "artiste francophone masculin de l'année" et "artiste international de l'année".





Artiste Masculin Francophone de l’année









1. Amir

2. Kendji Girac

3. Maître Gims

4. Orelsan

5. Slimane

6. Soprano





Artiste Masculin International de l'année









1. Drake

2. Shawn Mendes

3. Charlie Puth

4. Ed Sheeran

5. Justin Timberlake

6. The Weeknd





Rendez-vous dès demain matin pour la révélation des catégories "Artiste Féminine Francophone et Internationale" de l’année !