Bonne nouvelle pour les fans du groupe U2. Bono et Adam Clayton seront sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes le 4 novembre prochain. Détails.

C’est désormais officiel ! A l’occasion de la sortie de leur nouvel album intitulé « Songs of Experience » inspiré du recueil de poésie du poète anglais William Blake, le groupe U2 offre une jolie surprise à leurs fans. Bono et Adam Clayton débarquent au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes pour la 19ème cérémonie des NRJ Music Awards, présentée par Nikos Aliagas et qui se tiendra le samedi 4 novembre prochain à partir de 21 heures sur TF1. Ils seront présents pour une performance inédite et exclusive sur le titre « You’re the best thing about Me » aux côtés du Dj et producteur norvégien Kygo. Nul doute que ce show sera à la hauteur des attentes de leurs fans.

Cette année, U2 est également nommé dans les catégories Groupe/Duo International de l’année. Les deux artistes monteront peut-être sur la scène pour récupérer leur trophée. C’est à vous de décider ! Après 35 ans de carrière, 13 albums incontournables, des concerts à guichets fermés et près de 200 millions de disques vendus, seront-ils une nouvelle fois récompensés ?

Bono et Adam Clayton rejoignent ainsi la longue liste des invités : Ed Sheeran, The Weeknd, Charlie Puth, Indochine, David Guetta, Sam Smith, Rag’n’Bone Man, Louane, Amir, Big Flo & Oli, Calogero, Julien Doré, Vianney, Soprano, M Pokora, Keen’V, Lartiste et MC Solaar.

