Par Alexis Hache | Ecrit pour TF1 |

Les NRJ Music Awards ont débuté depuis quelques minutes. Sur la scène du Palais des festivals de Cannes, la fête bat son plein et de nombreux artistes de renommée internationale vont se succéder pour rendre cette soirée inoubliable. The Weeknd, Bono et Adam Clayton de U2, Charlie Puth, Sam Smith ou encore Rag'n'Bone Man... Tous les plus grands sont présents à Cannes ce soir !

Et si les votes pour élire les meilleurs dans chaque catégorie sont désormais clos, il reste toutefois une catégorie sur laquelle vous avez entièrement la main : la Chanson francophone de l'année ! Comme chaque année, c'est vous qui décidez qui repartira avec le prix. Les résultats seront connus en fin de soirée, mais vous pouvez d'ores et déjà faire en sorte que votre artiste préféré obtienne le plus de voix possible.





Ils sont six cette année à prétendre remporter le trophée :





Amir – On dirait





Keen'V – Elle A





Lartiste – Chocolat





Louane – On était beau





Soprano – Roule





Vianney – Je m'en vais





Pour voter, c'est très simple :





ENVOYEZ LE NUMÉRO DE VOTRE CHANSON PRÉFÉRÉE

PAR SMS AU 72 500 (0,99€ + PRIX SMS)





OU

APPELEZ LE 39 80 (SERVICE 0,99€/APPEL + PRIX APPEL)





OU

cliquez ici

(0,99€ / vote prélevé sur votre facture mobile ou internet sous réserve d’accessibilité du service chez votre opérateur)





Alors qui succèdera à Amir ? Réponse en fin de soirée, en direct sur TF1 !