Bonne nouvelle pour tous les fans de Charlie Puth ! Le chanteur sera présent sur scène lors de la 19eme cérémonie des NRJ Music Awards. Il est la troisième star à confirmer sa présence après The Weeknd et Indochine. L'artiste à plusieurs fois nommé aux Grammy Awards et numéro 1 sur iTunes dans 28 pays fera le show sur la scène du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes le 4 novembre prochain. Son single " Attention" a été l'un des plus gros hits de l'année 2017 et il a d'ores et déjà annoncé un prochain album, prévu pour le 19 janvier 2018. Mais ce n'est pas la première fois que le petit prodige de la musique est nommé aux NRJ Music Awards. En 2015, il avait remporté, aux côtés de Wiz Khalifa et grâce à la chanson " See you again" un premier prix dans la catégorie Chanson Internationale de l'année.



Cette année encore, la concurrence sera rude entre les nommésCalogero, Julien Doré, M Pokora, Claudio Capéo, Soprano ou encore Vianney mais aussi des chanteurs internationaux comme Justin Bieber, Luis Fonsi, Bruno Mars, Charlie Puth, Ed Sheeran ou The Weeknd sont en lice. Pour les départager, vous pouvez voter sur le site officiel de Nrj et sur MyTF1 et ce jusqu'au 29 octobre.

En attendant de voir Charlie Puth sur scène, revivez la prestation de Kendji l'année dernière :