Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Après Sam Smith et Ed Sheeran, c’est au tour de David Guetta de confirmer sa présence pour la 19ème cérémonie des NRJ Music Awards présentée par Nikos Aliagas. A cette occasion, le DJ français va nous livrer un show sensationnel en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes en offrant une performance inédite et exclusive de son dernier single "Dirty Sexy Money". Un nouveau hit avec Afrojack feat Charlie XCX et French Montana. Mais en plus de mettre le feu avec ses platines, la star va également pouvoir repartir avec un trophée entre les mains puisqu’il est nommé dans la catégorie "DJ de l’Année" face à d’autres poids lourds de la musique comme DJ Snake, Kungs ou encore Martin Solveig.

DJ superstar, David Guetta a déjà vendu plus de 13 millions d’albums et tous ses singles sont des tubes planétaires en featuring avec les plus grands artistes des scènes pop, comme Nicki Minaj, Rihanna, Will.i.Am ou encore Madonna. Il sera en concert évènement le 19 janvier prochain à l’AccorHotels Arena de Paris.

La soirée des NRJ Music Awards promet d’être exceptionnelle. De nombreux artistes seront également au rendez-vous : ED SHEERAN, THE WEEKND, CHARLIE PUTH, RAG’N’BONE MAN, INDOCHINE, KYGO, LOUANE, AMIR, BIGFLO & OLI, CALOGERO, JULIEN DORE, VIANNEY, SOPRANO, M. POKORA, KEEN’V, LARTISTE et MC SOLAAR. Rendez-vous le 4 novembre prochain dès 21h sur TF1 pour ne rien manquer !