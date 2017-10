Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Depuis 2000, des centaines de chanteurs ont gravi les désormais célèbres marches du Palais des Festivals de Cannes. Parmi elles, on peut citer Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Céline Dion, Charles Aznavour, Mick Jagger, Katy Perry, Justin Bieber ou encore Phil Collins. Cette année encore des artistes vont enflammer la scène des NRJ Music Awards. Présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales réserve de nombreuses surprises.





En effet, tous les artistes qui ont marqué l'année 2017 se succèderont sur la scène du Palais des Festivals pour des prestations exceptionnelles : Ed Sheeran, The Weeknd, Charlie Puth, Indochine, Louane, Amir, David Guetta, Bigflo & Oli, Calogero, Julien Doré, Keen V, Lartiste, MC Solaar, M Pokora, Soprano, Vianney ont déjà confirmé leur présence.





Depuis le 25 septembre et jusqu’au 29 octobre à 23h59, le public pourra donc voter pour ses artistes/titres préférés, sur NRJ et MYTF1 une fois par jour dans chaque catégorie, parmi les nommés préalablement choisis. En ce qui concerne les trophées, ils seront remis aux artistes en direct sur TF1 et NRJ samedi 4 novembre 2017.





En attendant le lancement de cette nouvelle édition, revivez la prestation de Kendji Girac l'année dernière :