La grande soirée musicale à ne pas manquer en ce début de novembre, c’est la cérémonie des NRJ music awards, diffusée sur TF1, ce samedi. Comme chaque année, la soirée sera animée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals de Cannes. De grandes stars internationales et nationales seront présentes pour la remise des prix et interprétés quelques titres en direct. Ainsi, on pourra compter sur Ed Sheeran, The Weeknd, David Guetta, Adam et Bono de U2, mais aussi Julien Doré, Mc Solaar, M Pokora ou encore Vianney et Louane.

De nombreux trophées seront remis aux meilleurs artistes au cours de la soirée dans les catégories révélation francophone, révélation internationale, artiste masculin national et international, artiste féminine nationale et internationale, clip ou chanson francophone. Toutes les catégories sont répertoriées ici.



Histoire de se mettre en bouche avant la grande soirée du 4 novembre, MYTF1 vous propose de découvrir la bande-annonce événement des NRJ Music Awards.





A noter que c'est le public qui a la lourde tâche d'élire la chanson francophone de l'année. Il faudrait choisir entre les titres d'Amir, Keen'v, Lartiste, Louane, Soprano et Vianney. Pour voter pour votre artiste favori, il vous faudra attendre la soirée du 4 novembre soit par SMS au 72 500 (0,99€ + prix SMS) soit par téléphone au 39 80 (Service 0,99€/appel + prix appel).