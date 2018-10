Par M.M. | Ecrit pour TF1 |

Le plus grand show musical de France revient pour une 20ème édition inédite qui s'annonce riche en surprises. Le 10 novembre prochain à 21 heures, vous avez rendez-vous avec Nikos Aliagas au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L'occasion pour les téléspectateurs d'assister à des prestations incontournables, de danser au rythme des plus grands tubes de cette année 2018 mais aussi de voter pour vos artistes préférés.

Cette année encore, de nombreuses personnalités feront le déplacement jusqu'à Cannes pour se produire sur scène : Muse mais aussi Dua Lipa sont d'ores et déjà annoncés. Ça promet !

Si en 2017, Ed Sheeran s'est démarqué par le nombre de récompenses reçues, qui sera sacré à son tour "artiste masculin international" ? Qui détrônera Kungs dans le classement du "DJ de l'année" ? Louane remportera-t-elle une fois de plus le trophée de "l'artiste féminine francophone" ? Réponse le 10 novembre à 21 heures sur TF1. En attendant, découvrez la liste complète des nommés et n'oubliez pas de voter pour vos artistes préférés sur nrj.fr et mytf1.fr. Attention, vous avez jusqu'au vendredi 9 novembre 14 heures pour faire votre choix.

Révélation Francophone de l'année :

1. Dadju

2. Eddy de Pretto

3. Hoshi

4. Marwa Loud

5. Aya Nakamura

6. Vegedream





Révélation Internationale de l’année :

1. Cardi B

2. Camila Cabello

3. Dua Lipa

4. Álvaro Soler

5. Liam Payne

6. Post Malone





Groupe / Duo Francophone de l'année

1. Bigflo & Oli

2. Hyphen Hyphen

3. Naestro – Maître Gims – Vitaa – Slimane et Dadju

4. Maître Gims – Vianney

5. Orelsan – Stromae

6. Vitaa – Claudio Capeo





Groupe / Duo International de l'année

1. David Guetta – Sia

2. Calvin Harris – Dua Lipa

3. Imagine Dragons

4. Nicky Jam – J. Balvin

5. Maroon 5

6. Muse

Artiste Masculin Francophone de l’année

1. Amir

2. Kendji Girac

3. Maître Gims

4. Orelsan

5. Slimane

6. Soprano





Artiste Masculin International de l'année

1. Drake

2. Shawn Mendes

3. Charlie Puth

4. Ed Sheeran

5. Justin Timberlake

6. The Weeknd





Artiste Féminine Francophone de l'année

1. Christine and the Queens

2. Jenifer

3. Jain

4. Louane

5. Vitaa

6. Zazie





Artiste Féminine Internationale de l’année

1. Beyoncé

2. Selena Gomez

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. P!nk

6. Sia





Clip de l’année

1. Demain – Bigflo & Oli (feat. Petit Biscuit)

2. Alright – Jain

3. Basique – Orelsan

4. In My Feelings – Drake

5. No Tears Left To Cry – Ariana Grande

6. Girls Like You – Maroon 5 (feat. Cardi B)





DJ de l’année

1. DJ Snake

2. Feder

3. David Guetta

4. Calvin Harris

5. Kygo

6. Ofenbach