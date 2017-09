Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

C'est l’événement musical de l’année. Le 4 novembre prochain, Nikos Aliagas vous donne rendez-vous pour la 19ème édition des NRJ Music Awards en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Cette année encore, de nombreux artistes font le déplacement pour interpréter les titres qui ont marqué l’année 2017. Parmi eux : Calogero, Julien Doré, M Pokora, Claudio Capéo, Soprano ou encore Vianney mais aussi des chanteurs internationaux comme Justin Bieber, Luis Fonsi, Bruno Mars, Charlie Puth, Ed Sheeran et The Weeknd. Pour élire votre artiste préféré, rien de plus simple. A partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 octobre à 23h59, le public peut voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour dans chaque catégorie, parmi les nommés préalablement choisis. Pour cette 19ème édition, la mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il ne sera possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. Pour vous aider à prendre votre décision, MYTF1 dresse la liste des nommés dans toutes les catégories.





Chanson Internationale de l'année

1. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

2. Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber

3. Attention – Charlie Puth

4. Human – Rag’n’Bone Man

5. Shape Of You – Ed Sheeran

6. I Feel It Coming – The Weeknd

Révélation Francophone de l'année

1. Boostee

2. Lisandro Cuxi

3. Lenni-Kim

4. Lartiste

5. Léa Paci

6. TiBZ

Révélation Internationale de l’année

1. Jonas Blue

2. DJ Khaled

3. Rag’n’Bone Man

4. Shawn Mendes

5. Julia Michaels

6. Harry Styles

Groupe / Duo Francophone de l'année

1. Amir / OneRepublic

2. Arcadian

3. BigFlo & Oli

4. Indochine

5. Kids United

6. Ofenbach

Groupe / Duo International de l'année

1. The Chainsmokers

2. Clean Bandit

3. Calvin Harris / Katy Perry / Pharrell Williams / Big Sean

4. Imagine Dragons

5. J. Balvin & Willy William

6. U2

Artiste Masculin Francophone de l’année

1. Calogero

2. Claudio Capéo

3. Julien Doré

4. M.Pokora

5. Soprano

6. Vianney

Artiste Masculin International de l'année

1. Justin Bieber

2. Luis Fonsi

3. Bruno Mars

4. Charlie Puth

5. Ed Sheeran

6. The Weeknd

Artiste Féminine Francophone de l'année

1. Jain

2. Louane

3. Nolwenn Leroy

4. Tal

5. Vitaa

Artiste Féminine Internationale de l’année

1. Miley Cyrus

2. Selena Gomez

3. Katy Perry

4. P!nk

5. Shakira

6. Taylor Swift

Clip de l’année

1. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

2. Sublime & Silence - Julien Doré

3. Feels - Calvin Harris feat. Katy Perry, Pharrell Williams & Big Sean

4. La Vie Est Belle – Indochine

5. Shape of You - Ed Sheeran

6. Look What You Made Me Do - Taylor Swift

DJ de l’année



1. DJ Snake

2. Feder

3. David Guetta

4. Martin Solveig

5. Kungs

6. Petit Biscuit

Chanson Internationale de l'année

1. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

2. Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber

3. Attention – Charlie Puth

4. Human – Rag’n’Bone Man

5. Shape Of You – Ed Sheeran

6. I Feel It Coming – The Weeknd





L'année dernière, Jenifer donnait le La aux NRJ Music Awards !