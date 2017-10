Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Cette année encore, six artistes tenteront de remporter le titre tant convoité de "Chanson Francophone de l'Année". Six chanteurs français qui ont chacun un style bien à eux et qu'il sera compliqué de départager. C'est officiel, la liste des nommés a été dévoilée, et quoiqu'il arrive, le gagnant sera l'un d'entre eux.

- AMIR – : « On Dirait »

- KEEN’V – « Elle A »

- LARTISTE – « Chocolat »

- LOUANE – « On Etait Beau »

- SOPRANO – « Roule »

- VIANNEY – « Je m’en vais »

Amir, Keen'v, Lartiste, Louane, Soprano et Vianney seront présents sur la scène du Palais des Festivals de Cannes pour convaincre le public en direct. S'ils réussissent leur pari, ils se verront décerner ce prix qui consacre chaque année le plus grand succès de la chanson française. Pour voter pour votre artiste favori, il vous faudra cette fois-ci attendre la soirée du 4 novembre soit par SMS au 72 500 (0,99€ + prix SMS) soit par téléphone au 39 80 (Service 0,99€/appel + prix appel).





Revivez la prestation d'Amir qui avait été l'heureux élu l'année dernière avec sa chanson " J'ai cherché" :