La cérémonie des NRJ Music Awards revient très bientôt pour une 20e édition qui vous promet encore de bien belles surprises. En attendant son retour qui aura lieu le 10 novembre prochain, on vous propose de découvrir les nommés dans les catégories "groupe / duo francophone de l’année" et "groupe / duo international de l’année".

Pour sa 20e édition, la cérémonie des NRJ Music Awards va frapper fort. TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous le 10 novembre prochain en direct du Palais des Festivals et des Congrès à Cannes pour une soirée qui promet d’être inoubliable. Nikos Aliagas qui sera, une nouvelle fois, en charge de la présentation de l’émission accueillera une pléiade d’artistes sur scène. Ainsi le groupe Muse et la chanteuse Dua Lipa ont déjà confirmé leur présence.

Mais avant le jour J, c’est à vous de décider du sort des artistes nommés dans chaque catégorie. Pour cette 20e édition, on conserve la même mécanique de vote. Il n’est possible de voter qu’une seule fois par jour, dans chaque catégorie sur nrj.fr et mytf1.fr. Les votes prendront fin la veille de la cérémonie, soit le vendredi 9 novembre à 14h.

Après vous avoir révélé la liste des nommés dans les catégories "révélation francophone de l'année" et "révélation internationale de l'année", voici donc les nommés dans les catégories "groupe / duo francophone de l’année" et "groupe / duo international de l’année".

Groupe / Duo Francophone de l'année

1. Bigflo & Oli

2. Hyphen Hyphen

3. Naestro – Maître Gims – Vitaa – Slimane et Dadju

4. Maître Gims – Vianney

5. Orelsan – Stromae

6. Vitaa – Claudio Capeo





Groupe / Duo International de l'année

1. David Guetta – Sia

2. Calvin Harris – Dua Lipa

3. Imagine Dragons

4. Nicky Jam – J. Balvin

5. Maroon 5

6. Muse

Rendez-vous dès demain matin pour la révélation des catégories "Artiste Masculin Francophone de l’année" et "Artiste Masculin International de l’année" ! En attendant à vos votes !



En attendant, retrouvez la prestation de Bigflo & Oli sur Dommage :