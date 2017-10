Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour tous les fans du chanteur ! Ed Sheeran a confirmé sa présence lors des 19eme NRJ Music Awards qui auront lieu le 4 novembre prochain au Palais des festivals et des Congrès de Cannes. Superstar mondiale depuis les succès de ses titres, le chanteur et compositeur à renommée internationale rejoindra les autres stars qui ont dore et déjà confirmé leurs présence : Indochine, Charlie Puth ou encore The Weeknd.

Il est nommé cette année dans 3 catégories : clip de l’année et Chanson Internationale de l’année avec « Shape Of You » son tube interplanétaire, et dans la catégorie Artiste Masculin International de l’année. Sur scène il donnera tout pour convaincre le public et les téléspectateurs. Justin Bieber, Luis Fonsi ou encore Bruno Mars, sont eux aussi nommés aux côtés d'Ed Sheeran. Pour les départager, c'est très simple, il suffit de voter sur le site officiel des NRJ Music Awards. Vous avez jusqu'au 29 octobre pour aider votre artiste préféré à sortir du lot.



Lors de la saison dernière, tous les talents de The Voice ont repris "Shape of you" de Ed Sheeran, une séquence inoubliable a redécouvrir ci-dessus.