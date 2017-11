Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

Ed Sheeran grand vainqueur de la soirée

"Je me sens vraiment accepté en France" a lancé Ed Sheeran depuis le Palais des Festivals de Cannes. Le chanteur a reçu trois prix lors de cette grande soirée : celui de l’artiste masculin international de l’année, du meilleur clip de l’année et de la chanson la plus streamée. Son clip Shape of you a été vu plus de six milliards de fois. Il est le sixième clip le plus vu au monde.

U2, Indochine et The Weeknd reçoivent des Awards d’honneur

Une soirée rythmée par de belles récompenses. Au cours de la soirée, Nikos a remis des Awards d’honneur à The Weeknd, Indochine ainsi que Bono et Adam Clayton, du groupe U2 pour récompenser leur carrière. Ces derniers ont été particulièrement émus par la remise du Awards d’honneur par Nikos. Ils ont d’ailleurs livré un message de paix et d’amour. "Ce prix représente tellement de choses pour nous. Nous avons passé beaucoup de temps ici. Ce pays qui a connu des heures douloureuses ces dernières années... Les Français vous êtes connus pour votre romantisme. Ce soir je vous mets au défi de danser, de faire la fête", a lancé Bono.

On dirait d'Amir, élue chanson francophone de l'année

Six titres étaient en compétition pour la chanson francophone de l'année : On dirait d'Amir, Elle A de Keen'V, Chocolat de Lartiste, On était beau de Louane, Roule de Soprano et Je m'en vais de Vianney. Les artistes se sont produits en direct sur scène tout au long de la soirée pour défendre leur chanson. Et c’est finalement Amir qui a remporté le plus de votes. Il a remporté le prix de la chanson francophone de l'année pour la deuxième année consécutive.





Les larmes de Lisandro Cuxi



Lisandro Cuxi, le gagnant de la dernière saison de The Voice a remporté le trophée de la révélation francophone de l’année. Il succède ainsi à Amir. Le jeune homme s’est montré très ému en remportant ce prix. Il a fondu en larmes dans les bras de sa maman. Il a d’ailleurs tenu à lui rendre hommage ainsi qu’à sa sœur. "Je vais avoir du mal à parler. J'aimerais remercier ma maman qui est là. Maman tu m'as toujours soutenu, j'irai au bout pour toi. Ma soeur, celle qui m'a mis dans la monde de la chanson il y a sept ans, je l'aime de tout mon cœur". Avant de conclure : "J'espère revenir l'année prochaine pour performer"

Soprano tombe dans les bras de M Pokora

Soprano était, notamment, en compétition avec M Pokora dans la catégorie artiste masculin francophone de l’année. Les deux hommes se sont tombé dans les bras l’un de l’autre au moment de l’annonce du résultat. M Pokora s’est d’ailleurs montré très ému pour « son pote ». Soprano a tenu à saluer les autres nommés "On partage la musique. Une grosse dédicace aux autres nommés. Pour moi, il n'y a pas de concurrence", a-t-il déclaré. Il a également lancé un message à ses proches et au public. "Je voulais remercier mes enfants qui doivent tout casser chez mes beaux parents. Ils doivent sauter partout. C'est pour eux que je fais tout ça. Une dédicace à ma femme. Je l'aime à la folie. Je suis super conscient qui ont pu traverser 20 ans, des générations et des générations".