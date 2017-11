Par Léa Ouzan et Ingrid Bernard | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 4 novembre, Ed Sheeran a déjà raflé trois récompenses aux NRJ Music Awards. Le chanteur britannique a remporté trois trophées dans les catégories clip et chanson internationale de l'année pour "Shape of You", titre le plus streamé de l'histoire sur Spotify, et artiste masculin international de l'année. Il était notamment en compétition face à Justin Bieber, Luis Fonsi ou encore Bruno Mars dans la catégorie "artiste masculin international de l'année". Ed Sheeran a tenu à remercier le public. Ed Sheeran a montré l'ampleur de son talent en se produisant à plusieurs reprises sur la scène du Palais des Festivals à Cannes. Il a ainsi interprété ses titres Shape of You et Perfect.

En peu de temps, à seulement 26 ans, le chanteur britannique Ed Sheeran est devenu une star mondiale. Il faut que dire que l’interprète de Castle On the Hill rencontre un franc succès depuis le début de l’année et la sortie de son troisième album Divide, dont il a extrait les tubes Shape of You et Galway Girl. Divide est un album résolument sur le thème de l’amour, l’amour sous toutes ses formes... Dans cet opus, Ed Sheeran se confie à cœur ouvert, avec des thèmes simples qui parleront à tout le monde tels que l’attachement mais aussi la musique ou l'économie.