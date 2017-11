Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TF1 |

C'est parti pour la 19ème cérémonie des NRJ Music Awards. Une soirée que MYTF1 vous propose de suivre en direct. Au programme : une remise de prix et des stars françaises et internationales - à l'image de The Weeknd, Sam Smith, Ed Sheeran - qui feront le show sur scène.

Une remise de prix attendue avec impatience. Tous les ans, les NRJ Music Awards, présentés par Nikos Aliagas, récompensent les stars françaises et internationales qui ont rythmées l’année musicale. Le public a un rôle prédominant puisque c’est lui qui a voté pour plébisciter ses artistes favoris. Il aura encore une place centrale durant l’émission puisqu’il pourra élire en direct « la chanson francophone de l’année ». Qui saura se distinguer entre Amir et sa chanson On dirait, Keen’V avec Ella A, Lartiste avec Chocolat, Louane avec On était beau, Soprano avec Roule et Vianney avec Je m’en vais ? Tous interpréteront leur titre en direct.

D'autres stars françaises et internationales ont prévues de faire le show en direct : The Weeknd , Sam Smith, Ed Sheeran, David Guetta, Indochine, entre autres. Un show à ne manquer sous aucun prétexte, que MYTF1 vous propose de suivre en direct.

21h27 Remise du prix : artiste féminine francophone de l'année. Les nommées sont : Jain, Louane, Nolwenn Leroy, Tal, Vitaa

Un prix remis par Richard Anconina et Patrick Timsit.

21h23. Louane interprète son titre : On était beau, en compétition pour le titre de la chanson francophone de l'année.

21h21. Rag'n'Bone Man gagne le prix de la révélation internationale de l'année.

21h18 Qui sera révélation internationale de l'année ? Les nommés sont : Jonas Blue, DJ Khaled, Rag'n'bone Man, Shwan Mendes, Julia Michaels, Harry Styles

Un prix remis par Kungs et David Guetta.

21h12. Ed Sheeran et Soprano ouvrent la cérémonie avec le tube Shape of you. Un duo inédit.

21h10. David Guetta et Amir font à leur tour leur apparition.

21h07. La 19eme cérémonie des NRJ Music Awards est lancée par Nikos

Nikos accueille Ed Sheeran qui dit "Bonsoir" en français. Calogero, Jean-Paul Gaultier et Louane sortent, à leur tour, de la voiture et montent les marches du Palais des Festivals.





20h45. Les stars sont prêtes pour le show. Elles s'apprêtent à monter les marches du Palais des Festivals à Cannes. Un événement qu'elles nous font vivre en direct. A l'image de Louane qui a tweeté qu'elle "allait monter les marches dans quelques instants"

Retrouvez toutes les catégories en compétition ci-dessous.



Chanson Internationale de l'année



1. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay



2. Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber

3. Attention – Charlie Puth

4. Human – Rag’n’Bone Man

5. Shape Of You – Ed Sheeran

6. I Feel It Coming – The Weeknd





Révélation Francophone de l'année



1. Boostee



2. Lisandro Cuxi

3. Lenni-Kim

4. Lartiste

5. Léa Paci

6. TiBZ





Révélation Internationale de l’année



1. Jonas Blue



2. DJ Khaled

3. Rag’n’Bone Man

4. Shawn Mendes

5. Julia Michaels

6. Harry Styles





Groupe / Duo Francophone de l'année



1. Amir / OneRepublic



2. Arcadian

3. BigFlo & Oli

4. Indochine

5. Kids United

6. Ofenbach





Groupe / Duo International de l'année



1. The Chainsmokers



2. Clean Bandit

3. Calvin Harris / Katy Perry / Pharrell Williams / Big Sean

4. Imagine Dragons

5. J. Balvin & Willy William

6. U2





Artiste Masculin Francophone de l’année



1. Calogero



2. Claudio Capéo

3. Julien Doré

4. M.Pokora

5. Soprano

6. Vianney





Artiste Masculin International de l'année



1. Justin Bieber



2. Luis Fonsi

3. Bruno Mars

4. Charlie Puth

5. Ed Sheeran

6. The Weeknd





Artiste Féminine Francophone de l'année



1. Jain



2. Louane

3. Nolwenn Leroy

4. Tal

5. Vitaa





Artiste Féminine Internationale de l’année



1. Miley Cyrus



2. Selena Gomez

3. Katy Perry

4. P!nk

5. Shakira

6. Taylor Swift





Clip de l’année



1. Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay



2. Sublime & Silence - Julien Doré

3. Feels - Calvin Harris feat. Katy Perry, Pharrell Williams & Big Sean

4. La Vie Est Belle – Indochine

5. Shape of You - Ed Sheeran

6. Look What You Made Me Do - Taylor Swift





DJ de l’année



1. DJ Snake



2. Feder

3. David Guetta

4. Martin Solveig

5. Kungs

6. Petit Biscuit





