Indochine, nommé dans la catégorie "Groupe Francophone de l'année" aux NRJ Music Awards 2014

Ils sont quatre nommés dans chacune des dix catégories des NRJ Music Awards 2014 dont la cérémonie, diffusée en direct sur TF1, se déroulera le samedi 13 décembre prochain à Cannes. Pour vous, MYTF1 fait le tour d'horizon de tous ces artistes. Honneur est fait cette semaine aux nommés dans la catégorie "Groupe Francophone de l'année" à savoir Daft Punk, Kyo, Magic System, et Indochine, la bande à Nicola Sirkis étant notre focus du jour.

Le groupe Indochine est nommé dans la catégorie « Groupe Francophone de l'année » pour les NRJ Music Awards 2014.





Indochine en parade en 2014

Indochine... Depuis 1981, le groupe est là, et il n'est pas prêt de s'arrêter. Au vu du succès de son dernier album et de sa dernière tournée, la bande à Nicola Sirkis aurait tort de s'arrêter. Jugez par vous-mêmes : « Black City Parade », sortie début 2013, s'est écoulé à plus de 200 000 exemplaires, et le « Black City Tour » débuté début 2012 et qui continue encore son chemin à l'heure actuelle, est passé au Stade de France à deux reprises, dont la première qui s'est jouée à guichets fermés !

Déjà sept nominations... et bientôt un deuxième trophée aux NMA ?

Plus de trente ans de carrière, et sept nominations concernant pour les NRJ Music Awards. La septième pour un deuxième trophée pour Nicola Sirkis et les siens ? Récompensé en 2003 pour son album Paradize (qui comprenait le mythique « J'ai demandé à la Lune » !), Indochine ne dirait pas non à un second award le samedi 13 décembre prochain...

Soutenez Indochine pour les NMA 2014

Vous aimez Indochine depuis toujours ? Prouvez-le nous, prouvez-leur : filez dès aujourd'hui dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 7 décembre prochain pour soutenir comme jamais Indochine dans la catégorie « Groupe Francophone de l'année » !