Inédit : Le " Hit de l'année " des NRJ Music Awards 2011 sur tf1.fr !

A la suite de la cérémonie des NRJ Music Awards 2011, en exclusivité sur tf1.fr vous pourrez retrouver la vidéo du " Hit de l'année " !

Samedi 22 janvier en direct sur TF1 et tf1.fr, la cérémonie des NRJ Music Awards 2011 sera le rendez-vous musical de l'année où vos artistes préférés recevront une récompense pour les catégories dans lesquelles ils ont été nominés.



A l'issu de la soirée, vous retrouverez la vidéo sur tf1.fr du « hit de l'année » qui aura été élu par les votes du public !

C'est à Amel Bent et Bob Sinclar que revient l'immense honneur de remettre le NRJ Music Awards du "Hit de l'année"!



Parmi les nominés suivants dans cette catégorie, lequel verra son hit en ligne sur tf1.fr ?



Flo-Rida feat. David Guetta " Club can't handle me

K'naan / Féfé " Wavin' flag "

Remady " Give me a sign "

Usher feat. Pitbull " DJ Got Us Fallin' in Love "



Cette catégorie est une nouveauté des NRJ Music Awards 2011 qui récompense un style de musique festif qui a marqué l'année même si les artistes en lice n'ont pas encore forcément de longues carrières.