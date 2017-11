Par SB | Ecrit pour TF1 |

Les NRJ Music Awards se préparent. La cérémonie se déroulera ce samedi 4 novembre et sera diffusée en direct sur TF1 à partir de 21 heures. De nombreuses stars sont attendues au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Certains artistes performeront en live d’ailleurs, à l’instar d’Ed Sheeran, The Weeknd, Indochine, David Guetta ou encore Sam Smith, Louane, Julien Doré et M Pokora.





Mais les NRJ Music Awards, c’est d’abord une cérémonie qui récompense les artistes internationaux et nationaux qui ont fait l’actualité musicale de cette année 2017. Et pour remettre les trophées aux lauréats de cette 19e édition, un parterre de personnalités a été désigné : chanteur, DJ, Youtubeur, acteur, animateur télé, ils viennent de tous les horizons et ils viendront les bras chargés de trophées. Voici la liste des artistes qui remettront les prix tant convoités :



PHILIPPE LACHEAU

TAREK BOUDALI

JEAN-PAUL GAULTIER

MARILOU BERRY

LOUANE

NATOO

ANDY RACONTE

LOU

INGRID CHAUVIN

GUILLAUME PLEY

PAMELA ANDERSON

OFENBACH

EMMA CAKECUP

NAWELL MADANI

AHMED SYLLA

MARTIN SOLVEIG

CAMILLE LOU

FAUVE HAUTOT

HOLLYSIZ

RICHARD ANCONINA

PATRICK TIMSIT

REEM KHERICI

VINCENT CERUTTI

DJ SNAKE

KUNG

DAVID GUETTA





