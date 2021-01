Kendji Girac, nommé dans la catégorie "Révélation Francophone de l'année" aux NRJ Music Awards 2014

Ils sont quatre nommés dans chacune des dix catégories des NRJ Music Awards 2014 dont la cérémonie, diffusée en direct sur TF1, se déroulera le samedi 13 décembre prochain. Pour vous, MYTF1 fait le tour d'horizon de tous ces artistes, à commencer par ceux de la catégorie " Révélation Francophone de l'année ", à savoir Black M, David Carreira, les Fréro Delavega, et Kendji Girac : focus aujourd'hui sur ce dernier, le premier vainqueur de The Voice à postuler à être cité aux NRJ Music Awards !

Kendji Girac et ses couleurs gitanes

Cet été, vous n'avez pu passer à côté de « Color Gitano », le tube dantesque lancé par Kendji Girac et qui a par la même occasion lancé de la meilleure manière qui soit la carrière de ce beau et jeune gitan. Son album anonyme s'est en effet classé au top des charts dès sa première semaine d'exploitation pour rapidement devenir double disque de platine !

Kendji a survolé The Voice 3 !

Mais ce succès incroyabel ne sort pas de nulle part : Kendji a en effet fait ses gammes dans la meilleure des écoles, celle de The Voice 3 en compagnie de son coach Mika. Et avec la star internationale, Kendji a grandi, grandi, et encore grandi jusqu'à remporter la saison 3 du plus grand concours de talents télévisé en France devant de sacrés adversaires, Maximilien Philippe, Amir et Wesley en tête !

Soutenez Kendji Girac pour les NMA 2014

