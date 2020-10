Lady Gaga retrouve enfin ses "littles monsters" à Paris !

Hier soir, la star Lady Gaga a enfin pu donner son concert parisien et retrouver ses " littles monsters " pour leur faire cadeau d'une soirée de folie. Un show complètement gaga !

Lady Gaga a enfin pu donner son concert tant attendu à Bercy hier soir et de ce fait venir honorer ses nombreux et fidèles fans français. Après les pénuries d'essence d'octobre dernier, les flocons de neige de décembre, rien ne pouvait plus empêcher la nouvelle Madone de la pop de chanter ses plus grands tubes devant ses « littles monsters » qu'elle chérit tant.

Durant deux heures de folie, la Lady a illuminé la scène avec des costumes incroyables, des tours de chants sensationnels et des tableaux à couper le souffle. Ses « littles monsters » s'étaient eux aussi mis sur le 31 pour honorer la grande dame. Retour parisien au summum donc pour la star qui avait promis à ses fans sur son Twitter, suite aux rendez-vous manqués, qu'elle allait leur offrir « la nuit de leur vie ».

L'artiste véritablement consciente de la galère dans laquelle elle a plongé ses nombreux fans avec toutes ses annulations de concert, n'a pas cessé de répéter tout son amour à ses petits monstres adorés durant son show. Clamant à tout va des « Je vous aime ! », Lady Gaga a dévoilé encore une fois toute l'immensité de son talent mais aussi de sa générosité envers ses fans. De « Poker Face » à « Bad Romance », en passant par « Telephone » et « Alejandro », la jeune femme de 24 ans a prouvé qu'elle était bel et bien une bête de scène spectaculaire !

Tout est bien qui finit bien donc pour la star et ses « littles monsters » !