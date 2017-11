Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Après avoir rencontré un franc succès avec son premier album, Lisandro Cuxi vient d’être sacré Révélation Francophone de l’Année aux NRJ Music Awards. Une consécration pour le jeune artiste qui succède au chanteur Amir récompensé dans la même catégorie l’an passé. En compétition avec Boostee, Lenni-Kim, Léa Paci et TiBZ.

Lisandro Cuxi s’est imposé dans le palmarès de la 19ème édition des NRJ Music Awards.



La vie du chanteur s’est vue bouleversée en juin dernier lorsqu’il a r​emporté la grande finale de The Voice face à Vincent Vinel, Lucie et Nicola Cavallaro. À seulement 17 ans, il a immédiatement signé un contrat avec la maison de disque Mercury. Six jours après son sacre, le petit protégé de Matt Pokora dévoilait déjà son tout premier single intitulé Danser.



Quelques mois après, Lisandro Cuxi a dévoilé son troisième titre tiré de son premier album​. ​Une chanson baptisée L’infini qui, sur une mélodie envoûtante, évoque le passé du jeune homme. Pour ce morceau, qui mélange les genres, l’artiste s’est inspiré des plus grands comme Daft Punk et The Weeknd. Le 15 septembre dernier, il sortait enfin son premier album intitulé Ma bonne étoile.