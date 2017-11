Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Ingrid Chauvin a un emploi du temps bien chargé. Alors qu’elle a emménagé à Sète pour pouvoir profiter pleinement de son fils pendant le tournage de la série Demain nous appartient, elle a fait le voyage jusqu’à Cannes pour assister au NRJ Music Awards. Ce samedi 4 novembre dès 21 heures, Nikos Aliagas présentera la 19ème cérémonie en direct du Palais des Festivals de Cannes. Avant de monter les marches de ce lieu de prestige, l’actrice a accepté de répondre aux questions de la journaliste Juliette Delacroix le temps d’un Facebook Live pour TF1.

Si on sait qu’Ingrid Chauvin aime le théâtre et la télévision, on sait un peu moins qu’elle est sensible à la musique. "Je chante… dans ma salle de bain ! J’ai un frère qui est ténor donc j’adorais et maintenant je n’ose plus le faire parce qu’on a un artiste hors pair à la maison ! (…) Dans une autre vie, j’adorerais avoir ce talent-là", a-t-elle confié avant d’ajouter : "La musique, c’est la vie. Ça nous rend heureux, ça nous rend amoureux, ça nous fait rêver, ça nous donne la pêche…". Visiblement, elle a transmis son sens du rythme à son fils Tom. "À 16 mois, il adore la musique, il danse tout le temps et il est fan de Despacito !", révèle l’héroïne de Demain nous appartient.

Ce soir, Ingrid Chauvin remettra un trophée avec la jeune Lou. L'adolescente révélée dans The Voice Kids 3 est très complice avec la comédienne puisqu’elle incarne le personnage de Betty Moreno dans la saga. Et elle en a profité pour venir faire un coucou surprise à la mère de famille ! Si Ingrid Chauvin a confié être un peu stressée à l’idée de décerner un prix, Lou quant à elle a "vraiment hâte". Vous aussi ? Alors rendez-vous dès 21 heures en direct sur TF1 et MYTF1.









