À tête reposée cette fois: Je n'aurais pas pu rêver mieux que ce que vous m'avez offert hier. À une semaine de la sortie de l'album ça me prouve notre osmose notre partage et tout notre bonheur. Si je fait ce métier c'est pour partager et justement hier c'est ce qu'on a fait. Il est à moi, il est à vous et il est surtout grâce à vous. Je n'aurais pas la chance de pouvoir faire de ma vie ce que j'aime le plus si vous n'étiez pas la. Et je ne l'oublierai jamais. Mille fois merci pour hier soir et pour cette extraordinaire aventure qui continue. Je vous aime. 💕 L. - #Lesetoilesdanslesyeux #mercimercimerci #NMA2017 #Riensansvous

