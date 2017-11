Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Les NRJ Music Awards sont de retour ce soir sur TF1 ! Cette prestigieuse cérémonie récompense les plus grands artistes et réunit des stars françaises et internationales de la chanson. Leur rôle ? Remettre les trophées tant convoités mais aussi performer sur la scène du Palais des Festivals de Cannes. Pour orchestrer la soirée, vous retrouverez Nikos Aliagas, qui présente d’une main de maître le show musical depuis 2009. L’année dernière, le palmarès avait été dominé par Amir. Qui seront les heureux élus cette année ? Réponse dans quelques heures.

En attendant, les stars vous permettent de découvrir les coulisses des NRJ Music Awards comme si vous y étiez. Sur Instagram, plusieurs artistes qui monteront sur la scène cannoise ont partagé l’envers du décor avec leurs fans. Quelques heures avant la grande cérémonie qui couronnera les artistes plébiscités par le public, ils règlent les derniers détails pour que leur prestation soit absolument parfaite.

Soprano et Matt Pokora assurent les dernières répétitions avant le show tandis qu’Amir prépare un très joli tableau pour défendre son tube On Dirait en tant que Chanson francophone de l’année. De son côté, Louane est bien arrivée et elle a déjà retrouvé ses fans devant l’entrée du Palais des Festivals tout comme Lisandro Cuxi qui s’offre une petite pause depuis les loges. Tout ce beau monde est fin prêt ! Rendez-vous ce samedi 4 novembre dès 21 heures sur TF1 et sur MYTF1 pour suivre l’émission en direct avec nous.







En direct des répétitions! #nrjmusicawards Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 3 Nov. 2017 à 7h50 PDT





Dernière répétition, on se retrouve demain soir sur @tf1 pour soutenir #OnDirait 👼 #love à tous #nma2017 📸 @anthonyghnassia Une publication partagée par Amir (@amir_officiel_) le 3 Nov. 2017 à 8h53 PDT





Répétition pour les NRJ music Award 😊✌️ rendez vous samedi les amis 😆🔥 #nrjmusicawards #tf1 #roule #repete Une publication partagée par sopranopsy4 (@sopranopsy4) le 2 Nov. 2017 à 9h04 PDT









❤️❤️ #NMA2017. Une publication partagée par Louane ❤ (@louane) le 4 Nov. 2017 à 3h48 PDT





La cérémonie c’est demain ! Quoi qu’il arrive .. un grand Merci a vous d’avoir joué le jeu, vous êtes les meilleurs🤞🏾 ❤️ #NMA2017 #CuxiArmy Une publication partagée par LisandroCuxi (@lisandrocuxi) le 3 Nov. 2017 à 9h03 PDT

