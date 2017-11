Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Entre remise de prix et prestations en direct, c’était une soirée riche en émotions pour les stars de la chanson. Sur les réseaux sociaux, bon nombre d’artistes présents lors des NRJ Music Awards ont tenu à remercie chaleureusement leurs fans et le public.

Qu’ils aient été sacrés grands gagnants de la soirée ou qu’ils soient repartis bredouilles, les artistes sont fair-play. Ils ont été très nombreux à remercier le public de les avoir soutenus mais aussi d’avoir participé à cette grande soirée en l’honneur de la musique. À la fin de la cérémonie des NRJ Music Awards, ils se sont saisi de leur Smartphone afin d’écrire un petit mot à destination de leurs fans.

Louane a remporté le NRJ Music Awards de l’Artiste féminine francophone de l’année, qu’elle s’est empressée de montrer à ses fans depuis la voiture qui la raccompagnait chez elle. De son côté, Soprano était aux anges en recevant le trophée de l’Artiste masculin francophone de l’année et n’a pas caché sa joie sur Instagram ! Lisandro Cuxi, le gagnant de The Voice 6, a quant à lui eu une petite attention pour le public après avoir été sacré Révélation francophone de l’année tandis que Kungs était ravi de tenir le prix du DJ de l'année dans ses mains. Enfin, Amir était très ému d’avoir remporté le prix de la Chanson francophone de l’année pour son tube On dirait tandis que Vianney a enregistré un message vidéo adorable malgré sa défaite.

Du côté des artistes internationaux, Ed Sheeran a été sacré pas moins de trois fois et Selena Gomez a été élue Artiste féminine internationale de l’année. Rag’n’Bone Man a remercié ses fans sur Twitter après avoir reçu le prix de la Révélation Internationale de l’année.

































Merci les amis 😊🙏 #jailemeilleurpublicdelaplanete #nrjmusicawards #artistemasculinfrancophonedelannee et maintenant direction Le Havre pour fêter ca sur scène avec vous ☺️🔥🔥🔥😎🙏🙏🙏 #lehavre #leveresttour Une publication partagée par sopranopsy4 (@sopranopsy4) le 4 Nov. 2017 à 17h08 PDT

