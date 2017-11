Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 4 octobre, Louane a été sacrée Artiste Francophone de l’Année lors de la 19 ème édition des NRJ Music Awards. Après Tal l’an dernier, la jolie blonde a raflé l'un des trophées les plus prestigieux distribués de cette cérémonie. Une consécration pour celle qui enchaîne les succès depuis plusieurs années.

Découverte dans la deuxième édition de The Voice, Louane s’est immédiatement lancée en solo. Après avoir joué dans le film La Famille Bélier d’Éric Lartigau, elle a proposé en mars 2015 son premier album Chambre 12, précédé des singles Jour 1 et Avenir. Grâce à ce premier opus, la jeune chanteuse a rencontré un franc succès et s'est vue propulser sur le devant de la scène.

Louane a ensuite multiplié les projets avant de proposer en juin dernier, un nouveau single intitulé On était beau, produit par Dany Synthé. Pour son deuxième opus, la jeune femme s’est entourée d’autres pointures : Julien Doré (Midi sur novembre), Loïc Nottet (No), Aron Ottignon, Patxi Garat, Benjamin Biolay, Vianney... Au programme de l’album dont la sortie est prévue pour le 10 novembre, 15 titres dont le single On était beau qui cartonne depuis cet été. On y retrouve également des titres en anglais tels que It Won’t kill ya, en duo avec le groupe The Chainsmokers mais aussi When We go home.

Louane a interprété On était beau sur la scène des NMA. Revivez sa prestation