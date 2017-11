Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Alerte glamour sur le tapis rouge ! Le 26 septembre dernier, Matt Pokora officialisait sa relation avec Christina Milian sur les réseaux sociaux en postant une photo de lui et de sa chérie. La chanteuse et comédienne partageait à son tour plusieurs clichés qui en disaient long sur la nature de leurs rapports… Depuis, les tourtereaux filent le parfait amour et ne se cachent plus ! La preuve, le couple a fait sa première sortie officielle lors de la cérémonie des NRJ Music Awards et ils ont fait sensation.

L’ancien coach de The Voice avait choisi une tenue très élégante composée d’un pantalon et d’un haut noir avec un blouson à motifs pied de poule. La jolie Christina Milian avait joué la carte de la sobriété avec une robe fluide sombre et assez longue cintrée à la taille. De quoi mettre en valeur ses courbes sans trop en dévoiler. Pour accessoiriser le tout, elle arborait une queue de cheval haute, des boucles d’oreilles pendantes et une pochette. So chic !

Nommé dans la catégorie Artiste masculin de l'année, M. Pokora n’a toutefois pas remporté le trophée tant convoité. Mais il s’est consolé en voyant son ami Soprano être sacré grand gagnant. Après tout, il reste le détenteur du record de récompense dans la compétition avec 12 trophées au total ! Pour la 19ème édition des NMA, M. Pokora a enflammé le Palais des Festivals de Cannes. Il a interprété son single Alexandrie, Alexandra, extrait de son dernier album My Way. Et ses fans (ainsi que sa dulcinée) étaient au rendez-vous dans la salle !







Ils arrivent main dans la main 😍 : MPokora et Christina Milian sont sur le tapis rouge des #NMA #NMA2017 #TF1 Une publication partagée par TF1 (@tf1) le 4 Nov. 2017 à 12h14 PDT

