Le grand rendez-vous musical approche. Samedi 10 novembre à 21 heures, Nikos Aliagas présentera la cérémonie des NRJ Music Awards en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L'occasion pour les téléspectateurs d'assister à un show unique, rythmé par de nombreuses prestations et marquée par la présence de plusieurs personnalités (Dua Lipa, Muse...) francophones mais aussi internationales…

Comme chaque année, vous pouvez voter pour vos artistes favoris dans les différentes catégories. Pour rappel : il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, sur nrj.fr et mytf1.fr, qu’une seule fois par jour jusqu’à la veille de la cérémonie, soit vendredi 9 novembre 2018 à 14h.

L'année dernière, Ed Sheeran avait raflé de nombreuses récompenses et notamment celle du clip de l'année avec son titre Shape of You. A seulement 21 ans, Kungs avait remporté le prix du DJ phare de l'année 2017. Une véritable consécration pour le jeune homme ! Enfin, la "chanson international de l'année" avait été décernée au hit de Luis Fonsi, en collaboration avec Daddy Yankee et Justin Bieber, Despacito. Impossible de ne pas avoir dansé sur ce tube !

Clip de l’année

1. Demain – Bigflo & Oli (feat. Petit Biscuit)

2. Alright – Jain

3. Basique – Orelsan

4. In My Feelings – Drake

5. No Tears Left To Cry – Ariana Grande

6. Girls Like You – Maroon 5 (feat. Cardi B)





DJ de l’année

1. DJ Snake

2. Feder

3. David Guetta

4. Calvin Harris

5. Kygo

6. Ofenbach