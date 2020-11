NRJ Music Awards : 15th Edition - pré-nominations et ouverture des votes

Katy Perry et Maître Gims confirment leur présence aux NRJ Music Awards ! TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous samedi 14 décembre 2013 pour l'événement musical de l'année : la 15ème cérémonie des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Les NRJ MUSIC AWARDS est le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales et la seule remise de prix dont le vote se fait exclusivement par le public.

TF1 et NRJ ont le plaisir de confirmer dès aujourd'hui la participation de KATY PERRY et MAITRE GIMS.



Aujourd'hui élevée au rang de star, KATY PERRY est la première femme à avoir eu 5 titres numéro 1 issus du même album! Après avoir vendu plus de 11 millions d'albums et 80 millions de singles, Katy Perry revient avec son troisième opus « Prism », dont le premier extrait « Roar », est son plus grand succès à ce jour : entré directement numéro un des ventes aux Etats-Unis, il s'est déjà écoulé à plus de 3 millions de ventes dans le monde !



Leader du groupe Sexion d'Assaut, légende auprès des amateurs de rap français, MAITRE GIMS s'est lancé cette année dans une carrière solo avec son premier album "Subliminal » : l'un des plus gros succès de l'année 2013, écoulé à plus de 350.000 exemplaires et certifié double platine. Le 1er extrait "J'me tire", s'est rapidement imposé sur iTunes avant de décrocher une pole position au Top Singles et son 2ème tube "Bella" s'est déjà vendu à plus de 145 000 exemplaires.



1. Annonce des pré-nominations et démarrage de la 1ère phase de votes

Dès aujourd'hui, lundi 21 octobre et jusqu'au 3 novembre à 20h, une 1ère phase de votes est proposée sur les sites nrj.fr et mytf1.fr : la phase de pré-nominations. Six nominés seront soumis aux votes des internautes, qui devront en sélectionner quatre, dans chaque catégorie.



La liste des pré-nominés est établie en fonction des artistes et des titres qui ont recueilli la plus grande adhésion du public tout au long de l'année, en fonction de leur diffusion sur NRJ, des résultats de tests d'écoute pratiqués par la radio, croisés avec les ventes physiques et numériques. Cette liste est composée de dix catégories sélectionnées par TF1 et NRJ. (La onzième catégorie, «Chanson française de l'année », sera révélée ultérieurement et les votes se feront en direct et exclusivement par SMS tout au long de la cérémonie).



Pour que les lauréats soient plus que jamais le reflet des goûts du public, il ne sera possible de voter, dans chaque catégorie, qu'une seule fois par jour. Cette règle s'appliquera dès la phase de pré-nominations. La gestion des votes est toujours confiée à la société ATOS WORLDLINE, le centre d'expertise d'ATOS dans les services transactionnels de haute technologie.



A l'issue de cette phase, les compteurs seront remis à zéro, afin de procéder à la seconde phase de votes.



2. Annonce des nominés et démarrage de la 2ème phase de votes

A partir du lundi 4 novembre à minuit et jusqu'au 8 décembre à 23h59, le public pourra donc voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour dans chaque catégorie, parmi les quatre nominés préalablement choisis.



LISTE DES PRE-NOMINES



Artiste Féminine francophone de l'année

- Amel Bent

- Céline Dion

- Joyce Jonathan

- Tal

- Zaho

- Zaz