NRJ Music Awards 2013, la compilation officielle disponible dans les bacs !

Pour que le Père Noël danse ce soir, la compilation officielle des NRJ Music Awards 2013 est dans les bacs en ce 24 décembre 2012 ! Un cadeau incontournable pour fêter l'année qui s'achève et bien commencer l'année 2013 avant la 14ème cérémonie des "NRJ Music Awards" présentée par Nikos Aliagas et qui sera diffusée sur TF1 et sur tous les écrans MYTF1 samedi 26 janvier 2013.

Le 24 décembre 2012, EMI publiera la compilation officielle des « NRJ Music Awards 2013 », qui regroupera sur un double album les plus grandes stars françaises et internationales du moment, parmi lesquelles Rihanna, David Guetta, Pink, Justin Bieber, Alicia Keys, Sexion d'Assaut, Coldplay, M. Pokora, Chris Brown, Shy'm, Psy, One Direction, ou encore Nicki Minaj.



La compilation « NRJ Music Awards 2013 » sera disponible en format double CD - 44 titres ainsi qu'en téléchargement légal.



Une édition limitée sera également disponible à la sortie, enrichie d'un DVD regroupant 24 clips vidéo, avec notamment le phénomène du moment, Psy, dont le clip « Gangnam Style » vient de dépasser le milliard de vues sur internet !



« NRJ Music Awards » est depuis quelques années la meilleure vente de compilations du marché et l'une des meilleures ventes albums. L'édition précédente de la compilation s'était écoulée à près de 300.000 exemplaires.



Rendez-vous sur TF1 et sur tous les écrans de MYTF1 avec Nikos Aliagas pour l'événement musical de l'année 2013, samedi 26 janvier à 20h50 avec notamment Alicia Keys, One Direction, Psy, M Pokora, Shy'm et Sexion d'assaut qui seront parmi les nombreux artistes présents sur la scène des NRJ Music Awards !