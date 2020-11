Votez pour votre artiste masculin francophone et international de l’année !

Mettez une croix dans vos agendas au 12 novembre 2016 ! A cette date se tiendra la 18ème édition des NRJ Music Awards au Palais des Festivals de Cannes. Votez dès à présent pour vos artistes masculins préférés !

C’est le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales ! TF1 et NRJ proposeront le samedi 12 novembre prochain, la 18ème cérémonie des NRJ Music Awards. La grande soirée sera présentée par Nikos Aliagas en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. L’animateur recevra toutes les plus grandes stars du moment qui espéreront toutes repartir avec le fameux trophée. Bruno Mars, Enrique Iglesias, Tal,Maître Gims ou encore Coldplay seront présents pour l'occasion. Le show promet d’être grandiose comme chaque année !

Les NRJ Music awards c’est aussi la seule remise de prix dont les votes proviennent exclusivement du public, alors votez dès à présent pour vos artistes préférés sur le site de la radio NRJ ou sur MYTF1. Ce mercredi 28 septembre nous vous proposons de donner votre voix à l’artiste francophone et international de l’année.

Artiste Masculin francophone de l’année :

1. Black M

2. Julien Doré

3. Kendji Girac

4. Christophe Maé

5. Maître Gims

6. Soprano

Artiste Masculin International de l’année :

1. Justin Bieber

2. Drake

3. Enrique Iglesias

4. Charlie Puth

5. The Weeknd

6. Justin Timberlake

A vos votes !