Par MYTF1 | Ecrit pour TF1 |

20 ans déjà. Le 22 janvier 2000, avait lieu la toute première édition des NRJ MUSIC AWARDS. Un rendez-vous musical considéré aujourd’hui comme étant l’un des plus grands événements musicaux du monde. Et pour cause, celui-ci a réuni les plus grandes stars de la chanson du monde entier. Au total, 400 artistes ont déjà gravi les marches légendaires du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes comme Bruno Mars, Rihanna, Beyoncé, Alicia Keys, Adele, Céline Dion, Charles Aznavour, Maître Gims, Ed Sheeran, Justin Bieber, Stromae, Jennifer Lopez, One Direction, M Pokora, 50 Cent, Madonna, Johnny Hallyday, Tina Arena, Taylor Swift, The Weeknd, Sam Smith, Mick Jagger, Enrique Iglesias, Jason Derulo, Jean-Jacques Goldman… Et beaucoup d’autres !



Assurément, la cérémonie des NRJ MUSIC AWARDS sera orchestrée par Nikos Aliagas. Pour son 20ième anniversaire, cette édition promet d’être exceptionnelle. Cette année encore, ce sera au public de récompenser ses artistes préférés. Il faudra un petit peu de patience avant de découvrir la liste des nominations. Celle-ci sera rendue publique à partir du 24 septembre 2018 afin d’être soumise aux votes des internautes. Ne manquez pas le rendez-vous samedi 10 novembre dès 20h55 sur TF1 !

REVIVEZ LA PRESTATION DE SAM SMITH - "TOO GOOD AT GOODBYES" LORS DES NRJ MUSIC AWARDS 2017 :