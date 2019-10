NRJ Music Awards 2019 - Votez pour l'artiste masculin francophone de l'année

Qui sera élu artiste masculin francophone de l'année aux NRJ Music Awards 2019 ? C'est à vous de voter !

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous samedi 9 novembre 2019 pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 21ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. MYTF1 vous révèle les nommés dans la catégorie :

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉE

1 - Dadju

2 - Gims

3 - Kendji Girac

4 - M. Pokora

5 - Slimane

6 - Soprano

Les NRJ MUSIC AWARDS : le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales, et la seule remise de prix dont les votes proviennent exclusivement du public. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 8 novembre, vous pouvez voter pour vos artistes/titres préférés sur nrj.fr une fois par jour dans chaque catégorie. Pour cette 21ème édition, la mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : pour que les lauréats soient plus que jamais le reflet des goûts du public, il n’est possible de voter, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société ATOS WORLDLINE, le centre d’expertise d’ATOS dans les services transactionnels de haute technologie. Une nouvelle et treizième catégorie sera révélée pendant l’émission samedi 9 novembre et les votes se feront en direct par téléphone et par SMS tout au long de la cérémonie.

